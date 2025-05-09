В Югре в очередном выпуске авторской радиопрограммы «Росгвардия. Всегда на страже» – интервью с внучкой ветерана Великой Отечественной войны
В Ханты-Мансийске состоялся ежемесячный выпуск авторской радиопрограммы «Росгвардия. Всегда на страже», который в этот раз посвящен 80-летнему юбилею Победы Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Гостем эфира стала ведущий бухгалтер ФЭО Управления Росгвардии по ХМАО Югре Анна Хатылова. Она рассказала о своём дедушке – Юрине Иване Андреевиче – участнике трех войн: Советско-Финской, Великой Отечественной и Советско-Японской.
Радиослушатели узнали, что Иван Андреевич родился в 1913 году в селе Любимово Курганской области. С 1935 по 1937 годы проходил срочную военную службу в 85 отдельном сапёрном батальоне, затем был командиром саперного отделения в составе Второго Башкирского стрелкового полка, служил в 6-ой отдельной береговой сапёрной роте города Находка.
В ходе радиоэфира представитель ведомства Анна Хатылова поделилась, что её дедушка прошёл всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 годы.
Внучка бережно хранит его документы: наградные листы, книжку Красноармейца, удостоверения к медалям и орденам. Сами награды сохранились не все, Иван Юрин был награждён: медалью «За оборону Москвы», орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.,
медалью «За победу над Японией».
Анна Хатылова зачитала, что было написано в наградном листе Ивана Андреевича на Орден Красной Звезды:
«Красноармеец Юрин проявил себя одним из способных растущих командиров. При постройке переправы через пойму реки Бжозувка в ночь на 10 августа 1944 года товарищ Юрин под минометным огнем противника работал со своим отделением по прокладке жердевой выстилки, где показал образцы труда и мужества. Не смотря на огонь противника, он окончил свое задание и немедленно бросился помогать отстающим товарищам. В ночь на 14 августав1944 товарищ Юрин во главе своего отделения под непрекращающимся огнем противника из ДЗОТов и ДОТов на подступах к крепости Осовец проделал проходы в минных полях и тут же освоил и обезвредил новый тип мин RMI-43, благодаря чему артиллерия сопровождения шла в боевых порядках пехоты, штурмующей крепость Осовец».
Внуки и правнуки в День Победы будут вспоминать своего дедушку и прадедушку Юрина Ивана, сохраняя о нём память на долгие годы.
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре