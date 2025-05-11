Руслан Кухарук поздравил жителей ДНР с очередной годовщиной референдума о независимости
Одиннадцать лет назад жители Донбасса на всенародном референдуме высказались за свободу и независимость, за справедливость и равноправие — 11 мая 2014 года жители республики сделали осознанный выбор в пользу суверенитета и свободы, духовного единства с Россией, стремления сохранить свою идентичность. В 2022 году дончане вновь подтвердили эту решимость, поддержав воссоединение с Российской Федерацией, чтобы вместе строить общее будущее.
С днём Республики жителей ДНР поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что 11 мая 2014 года стало символом несгибаемой воли людей, которые десятилетиями боролись за право говорить на родном языке, чтить свою историю.
«Югра не остается в стороне, помогая вернуть мирную жизнь в пострадавший после вражеских обстрелов регион. Вместе с жителями Макеевки мы прошли большой путь, восстанавливая город, разрушенный войной. Впереди еще много совместной работы. Желаю жителям Донбасса мира, стабильности и процветания. Пусть единство и взаимопомощь остаются фундаментом нашего плодотворного сотрудничества. С Днем Донецкой Народной Республики!» — отметил Руслан Кухарук.