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фото: ugra-news.ru

Военкоры корпункта медиахолдинга «Югра» получили награды главы Макеевки

11.05.2025

Мэр Макеевки Владислав Ключаров  отметил благодарностями журналистов донбасского  корпункта медиахолдинга «Югра».

В администрации Макеевки состоялось мероприятие, посвященное Дню работников СМИ и полиграфии ДНР. Благодарности от главы города получили сотрудники  телеканала «Югра»  Виталий Сапрыкин и Никита Филиппов.

«Спасибо вам большое за то дело, которое делаете каждый день. За то, что доносите правду. Ваше перо и камера помогают каждый день узнать о событиях, которые происходят не только на территории города и республики, но и всей России в целом», – поздравила журналистов первый заместитель главы администрации  Макеевки Юлия Иванова.

Напомним, что корпункт  телеканала «Югра» работает в зоне специальной военной операции  уже почти два года — с конца мая 2023 года.  Военкоры снимали сюжеты для телепрограмм и создавали  газетные  журналистские материалы  о  бойцах-югорчанах,  сейчас они освещают ход реализации  инфраструктурного проекта по восстановлению подшефной Югре Макеевке, рассказывают о доставках гуманитарного груза и спецпомощи бойцам, визитах в Донецкую Народную Республику  руководителей региона и о многом другом. Материалы корпункта выходят не только в СМИ Югры, но и транслируются на ТВ, радиостанциях и в печатных изданиях ДНР.

«Считаю, это наша общая благодарность! Всем спасибо за труд от главы Макеевки!» — так прокомментировал награду военкор корпункта «Югры» в ДНР Никита Филиппов. 

Уже спустя несколько месяцев работу корпункта медиахолдинга  «Югра» на Донбассе заметили и высоко оценил Александр Малькевич, заместитель председателя комиссии  Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Отработали в непосредственной близости от передовой семь съемочных групп — добровольцы, представители разных телекомпаний из муниципалитетов региона, понимающие важность  профессии журналиста в обстоятельствах проведения, спецоперации. За несколько месяцев из информационного он превратился в настоящий канал коммуникаций. Опыт югорчан хороший, правильный. Рекомендуется мной к тиражированию», — отмечал  Александр Малькевич.
 

ugra-news.ru

11.05.2025

11.05.2025