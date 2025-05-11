Военкоры корпункта медиахолдинга «Югра» получили награды главы Макеевки
Мэр Макеевки Владислав Ключаров отметил благодарностями журналистов донбасского корпункта медиахолдинга «Югра».
В администрации Макеевки состоялось мероприятие, посвященное Дню работников СМИ и полиграфии ДНР. Благодарности от главы города получили сотрудники телеканала «Югра» Виталий Сапрыкин и Никита Филиппов.
«Спасибо вам большое за то дело, которое делаете каждый день. За то, что доносите правду. Ваше перо и камера помогают каждый день узнать о событиях, которые происходят не только на территории города и республики, но и всей России в целом», – поздравила журналистов первый заместитель главы администрации Макеевки Юлия Иванова.
Напомним, что корпункт телеканала «Югра» работает в зоне специальной военной операции уже почти два года — с конца мая 2023 года. Военкоры снимали сюжеты для телепрограмм и создавали газетные журналистские материалы о бойцах-югорчанах, сейчас они освещают ход реализации инфраструктурного проекта по восстановлению подшефной Югре Макеевке, рассказывают о доставках гуманитарного груза и спецпомощи бойцам, визитах в Донецкую Народную Республику руководителей региона и о многом другом. Материалы корпункта выходят не только в СМИ Югры, но и транслируются на ТВ, радиостанциях и в печатных изданиях ДНР.
«Считаю, это наша общая благодарность! Всем спасибо за труд от главы Макеевки!» — так прокомментировал награду военкор корпункта «Югры» в ДНР Никита Филиппов.
Уже спустя несколько месяцев работу корпункта медиахолдинга «Югра» на Донбассе заметили и высоко оценил Александр Малькевич, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
«Отработали в непосредственной близости от передовой семь съемочных групп — добровольцы, представители разных телекомпаний из муниципалитетов региона, понимающие важность профессии журналиста в обстоятельствах проведения, спецоперации. За несколько месяцев из информационного он превратился в настоящий канал коммуникаций. Опыт югорчан хороший, правильный. Рекомендуется мной к тиражированию», — отмечал Александр Малькевич.