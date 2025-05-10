Жители Югры стали участниками праздничных мероприятий на Красной площади
На Красной площади в Москве в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел главный парад страны.
Участником марша стал труженик тыла Виктор Черин.
«Поздравляю югорчан с праздником Великой Победы! Настроение бодрое, собираюсь на главный парад страны», — передал поздравление землякам ветеран Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Черин перед посещением Красной площади.
В 1941 году Виктору Алексеевичу было всего 9 лет. С одноклассниками он работал в колхозе неподалеку от деревни Леуши Кондинского района. Пахал землю, собирал урожай, ловил рыбу и отправлял продовольствие на фронт.
Виктор Черин награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В Москву на Парад Победы смог приехать и ветеран боевых действий, участник программы «Герои Югры» Александр Панасенко. В беседе с журналистами телеканала «Югра» он рассказал, что прослеживается определенная параллель.
«Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году по Красной площади прошли наши деды и прадеды. Вчера в параде принимали участие действующие участники специальной военной операции. Тогда наши деды и прадеды, которые шли по Красной площади, победили фашизм. И сейчас их потомки здесь же стоят в строю и с теми же целями идут в бой», - говорит ветеран СВО Александр Панасенко.
Вместе с ними в самом сердце нашей страны вчера побывали и югорские «Волонтеры Победы». Студенты политехнического колледжа Урая прошли отбор в конкурсе «Послы Победы» и помогали организовывать самый крупный Парад страны. Они отвечали за рассадку гостей, помогали ветеранам Великой Отечественной войны. Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Югре Эка Шенгелая поделилась эмоциями от увиденного в столице России.
«Поздравляем всех с Днем Победы! Желаем всем мира, пусть все цели достигаются. Ну а мы, в свою очередь, продолжим сохранять историческую память и передавать ее из поколения в поколение», - обратилась к югорчанам с Красной площади Эка Шенгелая.
Ещё один боец-югорчанин, который шел в парадной «коробке» — участник СВО Никита из Урая.