Молодых югорчан приглашают в Нижний Новгород на первый Слёт Всемирного фестиваля молодежи
С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде состоится первый Слёт Всемирного фестиваля молодёжи. В нем примут участие 2000 молодых лидеров из России и всех континентов земного шара, включая 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
К участию приглашают молодых людей из России и из-за рубежа – представителей сферы медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства. Среди критериев отбора – знание английского языка, опыт в международных проектах и активная гражданская позиция. Подать заявку на участие можно по ссылке до 20 июля: https://clck.ru/3LtUeN.
Это масштабное событие организовано по поручению Президента РФ для развития постфестивального наследия ВФМ–2024. В марте 2024 года 112 представителей региона уже проявили себя как активисты молодёжного международного движения и стали участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.
Слёт станет площадкой для диалога, идей и кооперации: в программе – баттлы, воркшопы, иммерсивные шоу и совместные творческие проекты. В числе ключевых событий – гастропикник в парке «Стрелка», арт-проект по созданию самой большой картины в мире и хоккейные мастер-классы на базе хоккейного клуба «Торпедо».
Это большое событие строится вокруг концепции «Россия согревает»: мероприятие объединит молодых людей на основе дружбы, доверия и поддержки. Россия в роли центра открытого диалога и культурного обмена предложит участникам уникальную возможность для установления международных связей и атмосферу гостеприимства.
По завершении Слёта 200 международных участников отправятся по 10 регионам России, чтобы ближе познакомиться с культурным и промышленным потенциалом страны.
К волонтерскому корпусу Слёта ВФМ смогут присоединиться активные и неравнодушные граждане России от 18 лет из всех регионов России.
Регистрация по ссылке: https://dobro.ru/event/11151822