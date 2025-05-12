Молодых югорчан приглашают в Нижний Новгород на первый Слёт Всемирного фестиваля молодежи

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде состоится первый Слёт Всемирного фестиваля молодёжи. В нем примут участие 2000 молодых лидеров из России и всех континентов земного шара, включая 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.