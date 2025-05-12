В Ханты-Мансийске в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» состоялось выступление творческого коллектива академического ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбля песни и пляски Росгвардии
Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и службы, труженики тыла, участники специальной военной операции, военнослужащие и сотрудники ведомства, их семьи. На мероприятии присутствовал глава региона Руслан Кухарук.
В программу вошли композиции «Священная война», «Песенка военных корреспондентов», «Выйду ночью в поле с конём», попурри, хореографические номера.
Перед началом мероприятия с журналистами региона встретился заместитель начальника, художественного руководителя ансамбля заслуженный артист Российской Федерации Игорь Шустиков, который рассказал о подготовке к поездке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также о творческой деятельности и концертах в районе проведения специальной военной операции.
Коллектив дал в Югре два концерта – в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске – и отправился в Тюмень.
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