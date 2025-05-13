Отделение СФР по ХМАО – Югре с начала 2025 года автоматически установило надбавки на уход к пенсиям 15 580 жителям региона
С января 2025 года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре автоматически установило надбавку к пенсии на уход в размере 1 971 рубль 15 580 пожилым людям старше 80 лет и людям с инвалидностью I группы (кроме инвалидов с детства I группы). Она вошла в состав пенсии, и в дальнейшем будет ежегодно индексироваться.
Раньше компенсационную выплату в размере 1 800 рублей получали люди, которые ухаживали за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими 80 лет. Выплаты назначались по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, осуществляющего уход, при наличии согласия от того, за кем ухаживают. Деньги начислялись вместе с пенсией человека, за которым осуществлялся уход.
«По новым правилам с 1 января 2025 года выплаты по уходу автоматически устанавливаются Отделением СФР по ХМАО – Югре в виде надбавки к пенсии лиц старше 80 лет и инвалидов I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, за которыми ведется уход родителями или опекунами», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО – Югре.
Гражданам, которые в 2024 году осуществляли уход за указанными лицами, периоды ухода будут учтены на индивидуальных лицевых счетах без необходимости обращения в региональное Отделение Социального фонда России. За каждый полный год ухода в страховой стаж засчитывается один год и 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.
Если уход начался с января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в Отделение СФР по ХМАО – Югре. Сделать это можно по завершению периода ухода либо по прошествии одного или нескольких лет ухода.
Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Документ должен содержать информацию о том, что за человеком в действительности осуществлялся уход, и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно, его могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного специалистами Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
ВКонтакте , Одноклассники , Телеграм