Приглашаем на документальный спектакль «Эпилог»
Обско-угорский театр «Солнце» десятого и одиннадцатого мая представили ханты-мансийцам документальный спектакль «Эпилог». Спектакль по одноименной пьесе Сергея Хомченкова поставлен режиссёром Виктором Евдокимовым.
Как сказал Виктор Евдокимов, это, скорее всего проект, нежели спектакль, который они подготовили после обращения Фонда защитников Отечества. В основе спектакля – реальные истории матерей, жён и сестёр героев СВО – искренние, пронзительные и наполненные болью, любовью и мужеством.
После премьеры спектакля директор театра Евгений Захаров заверил, что всё, что зрители увидели и услышали на сцене, происходило в реальной сегодняшней жизни. У каждого героя есть настоящий прообраз, их имена и подвиги звучали из уст артистов, а воспоминаниями о них поделились родные и близкие.
К сведению, все вырученные с билетов средства и дополнительные пожертвования пойдут на создание сборника воспоминаний матерей, жен и сестер погибших солдат.
Приглашаем зрителей 17 мая в 19-00.
Тамара Мерова