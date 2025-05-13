В Югре определили лучших медицинских работников
В регионе подведены итоги региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2025 году.
От Югры на региональный этап Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием поступило 93 конкурсных работ по 28 номинациям «Лучший врач». В рамках проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» поступило 89 конкурсных работ по 8 номинациям.
Стоит отметить, что два конкурса проводятся в три этапа. Первый на уровне медицинских организаций прошел с 1 марта по 31 марта, второй региональный этап - с 1 апреля по 30 апреля.Федеральный этап конкурсов пройдет с 5 мая по 5 июня. Выдвижение конкурсантов Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в 2025 году так же осуществляется в рамках Премии лучшим врачам России «Призвание 2025», итоги которой подведут в июне этого года в Москве, по следующим номинациям:
- «Специальная номинация» - за вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесённый представителями науки- научными работниками, и (или) врачами любых специальностей, и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием;
- «За верность профессии»- врачи любых специальностей, проработавшие в медицинских организациях не менее 50 лет и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения;
- «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»-врачи-хирурги и (или)группа врачей хирургов и анестезиологов-реаниматологов, которые провели уникальную хирургическую операцию, спасшую жизнь пациента;
- «За создание нового метода лечения» - врачи и/или группа врачей любых специальностей за разработку и внедрение нового метода лечения;
- «За создание нового метода диагностики» - врачи и/или группа врачей любых специальностей за разработку и внедрение нового метода диагностики;
- «За создание нового направления в медицине» - врачи и/или группа врачей любых специальностей, создавших новое направление в медицине;
- «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф» - врачи и/или группа врачей любых специальностей, оказывавших медицинскую помощь пострадавшим во время войн, миротворческих операций, локальных вооруженных конфликтов, террористических актов, стихийных бедствий.
В региональном этапе Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием признаны победителями в номинации «Лучший врач» 28 врачей, по особым номинациям - 10 специалистов. В региональном этапе конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» лучшими признаны 8 специалистов. Ознакомиться с именами победителей можно здесь:
Победители второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2025 году.
Победители второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в 2025 году.