Итоги Окружного Весеннего Этнофеста – 2025
Ежегодно проект объединяет творческие коллективы и исполнителей, популяризирующих самобытную культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера.
В 2025 году в адрес Окружного Дома народного творчества поступило 184 заявки из 22 муниципальных образований региона.
Югорчане показали свое мастерство в конкурсах исполнительского, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
И мы рады объявить, что обладателями Гран-при стали:
В номинации «Мелодия журавля»: Вокально-инструментальный кружок «Музыкальная капель» (Тунар Джафаров, Ульяна Козлова, Василиса Козлова, Мария Наследова, Милана Калачева, Диана Петрова, Алевтина Донскова, Анастасия Хафизова, Амалия Гиреева, руководитель: Гайнатуллина Лилия Равилевна, МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье», г. Нефтеюганск).
В номинации «Подарок вороне»: Перевощикова Галина Николаевна, МБДОУ детский сад №8 «Умка», г. Урай.
Мы поздравляем всех участников и победителей с заслуженными наградами! Желаем успехов на творческом пути!
ВАЖНО! Памятные дипломы будут разосланы до 31 июня 2025 года на адрес электронной почты, указанной в заявке.