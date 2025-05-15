Графическая новелла "Я", созданной по мотивам произведения Е.Д. Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября»
Жители и гости Ханты-Мансийска познакомились с графической новеллой «Я», созданной по мотивам произведения Еремея Даниловича Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября».
К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, инициативной группой под руководством художника из Нижневартовска Андрея Ольховского и хантыйского писателя Еремея Даниловича Айпина создали уникальную графическую новеллу «Я».
Графическая новелла посвящена мужеству и самоотверженности советской медицинской сестры, сражавшейся за жизнь солдат на фронтах Великой Отечественной войны.
Повесть рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и основана на реальных событиях из жизни сержанта Красной армии Лены Артеевой из деревни Саранпауль Берёзовского района. Она проявила мужество и самоотверженность ради спасения жизней солдат.
Сюжет новеллы дополняют современные реалии, показывая, что подобные подвиги возможны и в наше время. Центральная фигура нового повествования – медицинская сестра Екатерина из больницы Ханты-Мансийка, добровольцем отправившаяся в военный госпиталь помогать бойцам в зоне специальной военной операции. За свою деятельность она удостоена государственной награды – медали «За спасение погибающих».
С целью погружения читателя в современные исторические события в завершении новеллы можно познакомиться с видео-роликом о реальной истории медицинской сестры Галины из Ханты-Мансийка с помощью QR-кода, история которой легла в основу второй части новеллы.
Создание графического издания стало возможным благодаря активной поддержке самого автора-писателя Е.Д. Айпина и участию специальных подростковых фокус-групп, обеспечивших максимальное отражение взгляда и ценностей молодёжи.
По окончании презентации состоялась автограф-сессия, где гости получили новеллу непосредственно из рук её создателей.
Прочитать историю героизма военных медиков можно в электронной версии на региональном сайте ugra-may9.ru, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель проекта – популяризировать литературу коренных малочисленных народов Севера, пробудить чувство патриотизма и гордости за страну в исторических событиях современной эпохи.
Участники презентации: молодежь старше 16 лет, студенты вузов и колледжей, представители «Движение первых», члены общероссийских организаций «Спасение Югры», гости библиотеки.
Спикеры:
Е.Д.Айпин – автор повести «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября», председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.
А.И.Ольховский – руководитель творческой группы по созданию графической новеллы «Я». Руководитель фестиваля уличных искусств «Мóсты». Лауреат премии Губернатора Югры «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
В.И.Меркушев – главный редактор печатных и сетевых СМИ ОТРК «Югра».