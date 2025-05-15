В Югре увеличивают квоты на добычу лесных животных
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре разрешат отстреливать больше лосей, рысей и медведей.
Департамент недропользования и природных ресурсов региона готовит корректировку лимиты по добыче животных в лесных угодьях.
Согласно подготовленному проекту постановления, в Ханты-Мансийском автономном округе намерены увеличить объем разрешенной добычи лося до 1951 особи. Он выше действующего норматива на 8,4 %. К примеру, в Октябрьском районе в прошлом году можно было отстреливать не более 99 лосей, а по новому лимиту разрешат 236 особей.
Лимит добычи медведей увеличат на 7,2 % — до 2246 животных. Причина в том, что популяция указанных видов диких животных в новом сезоне выросла. С начала весны в соцсетях появилось несколько видео с медведями, которые, совершенно не боясь, выходят к технике — количество контента увеличилось в прямой зависимости от количества медведей.
Разрешат отстреливать больше рысей (до 29) и барсуков (319).
Вместе с тем охотников на представителей семейства куньих будут ограничивать. Лимит на добычу соболей снизят до 16 010 особей (было 16 129), выдр — до 117 (125 — 2024).
Отметим, по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука в регионе запущен портал «Охота в Югре» — совместный проект Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа и Депцифры.
На портале можно подать заявку на распределение разрешений для добычи лимитируемых охотничьих ресурсов, изучить карту «Охота и рыбалка» с зонами угодий, запретами и охранными территориями — все услуги доступны в несколько кликов, без очередей и дополнительных документов.