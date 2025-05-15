В Югре Росгвардия продолжила военно-патриотические мероприятия, посвященные юбилею Победы
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят цикл мероприятий, посвященных 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на своей сайте сообщает пресс-служба окружного силового ведомства.
В Нижневартовске старший полицейский городского межмуниципального отдела вневедомственной охраны старший сержант полиции Сергей Карянов в рамках телемарафона «80 лет Великой Победе», в прямом эфире ОТРК «Югра» рассказал о подвигах своего деда Карянова Ивана Васильевича.
В Ханты-Мансийске начальник пресс-службы теруправления подполковник полиции Наталья Васильченко приняла участие в выпуске программы «Фронтовой дневник», прочитав историю «Письмо к сыну», которую написала мама бойца с позывным «Славян»: «Ты жив в моём сердце, пока оно бьётся, в памяти родных людей и боевых друзей…».
Еще один представитель Управления Росгвардии по Югре лейтенант Евгений Федориненко – мастер спорта по рукопашному бою – принял участие во всероссийской акции «Рекорд Победы».
В Пыть-Яхе росгвардейцы установили свою «Стену Победы», на которой разместили информацию о воевавших в годы ВОВ дедах и прадедах сотрудников, а также организовали детский конкурс поделок и рисунков, посвящённый юбилейной дате.
В Сургуте участник СВО – старший полицейский городского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – прапорщик полиции Роман Е. принял участие в тематическом занятии «Спасибо деду за Победу».
«Росгвардейцы гордятся славой своих предков. История Великой Отечественной войны – это история мужества, самопожертвования, триумфа воли народа во имя будущего всего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, живёт и всегда будет жить в наших сердцах», - отмечается в сообщении.