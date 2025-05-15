В Югре Росгвардия продолжила военно-патриотические мероприятия, посвященные юбилею Победы

В Югре с 15 мая по 15 июня традиционно пройдет «Семейный месяц». В этот период детей и родителей ждет 180 мероприятий, организованных по всей Югре: это творческие мастер-классы, познавательные квесты, театральные постановки, выставки и кинопоказы.