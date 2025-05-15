Руслан Кухарук приглашает югорчан принять участие в событиях "Семейного месяца"
В Югре с 15 мая по 15 июня традиционно пройдет «Семейный месяц». В этот период детей и родителей ждет 180 мероприятий, организованных по всей Югре: это творческие мастер-классы, познавательные квесты, театральные постановки, выставки и кинопоказы. Они организованы в библиотеках, музеях, общественных пространствах и даже медицинских учреждениях.
«В нашем округе живет порядка 380 000 семей, из них более 45 000 – многодетные. Убежден, что совместное времяпрепровождение и передача духовно-нравственных ценностей от старших к младшим укрепляют общество и закладывают основу стабильности страны. Старт работы площадок уже завтра, в Международный день семьи. Приглашаю всех югорчан участвовать в событиях этого месяца. Пусть он станет временем единения с близкими и зарождения новых добрых традиций!», - обратился к жителям округа губернатор Югры Руслан Кухарук.
В 2025 году к участию в мероприятиях «Семейного месяца» планируется привлечь не менее 50 000 югорчан.
Завтра, 15 мая, в Международный день семьи, в Сургутской городской клинической поликлинике №5 посетители смогут изготовить оберег семейного счастья, в Советском реабилитационном центре подведут итоги онлайн-конкурса рисунков, отображающих образы семьи и семейные традиции, Государственный художественный музей в Ханты-Мансийске проведет семейное онлайн-занятие «Семья на картине», Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения проведет развлекательное мероприятие для детей и родителей «Великое чудо – семья!», в Ханты-Мансийском реабилитационном центре пройдет «День семьи».
16 мая Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского проведет творческий вечер среди учащихся «история моей семьи».
18 мая Югорская шахматная академия приглашает на семейный сеанс одновременной игры в шахматы для всех желающих.
23 мая Советский районный центр для несовершеннолетних проведет квиз «Битва семей».
С полным перечнем мероприятий «семейного месяца» можно ознакомиться по ссылке.