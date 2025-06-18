Руслан Кухарук поздравил жителей Урая с наступающим юбилеем и 65-летием открытия Шаимской нефти
Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Урай с руководством нефтяной компании ЛУКОЙЛ посетил ряд объектов и мероприятий, реализуемых при содействии компании и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
«Наше многолетнее сотрудничество позволяет развивать социальную и транспортную инфраструктуру на территории всего региона. Особый акцент делаем на создание объектов для подрастающего поколения», — отметил глава региона.
Руслан Кухарук принял участие в закладке памятного камня будущего Дворца искусств. Новый комплекс будет возведен на месте здания, построенного в 1981 году, в котором сегодня располагается Детская школа искусств. Благодаря этому город получит современное пространство для творчества и развития юных талантов в области изобразительного искусства, хореографии, театра и музыки. Кроме того, учреждение должно стать культурным центром, объединяющим всех горожан.
Также глава региона побывал в новом здании школы № 4 в микрорайоне 1А, которая к началу учебного года откроет свои двери для первых учеников. Учреждение рассчитано на 900 мест, в нем расположены 30 учебных классов, 25-метровый бассейн на 4 дорожки, большой и малый спортивные залы, зал для занятий танцами, библиотека, музей, издательский центр и центр детских инициатив. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы.
«Этот год для жителей Урая особенный. Город празднует свое 60-летие и 65-летие со дня открытия Шаимской нефти. Поздравил земляков с наступающим праздником, вручил государственные, ведомственные и окружные награды работникам топливно-энергетического комплекса, чей труд прославляет одну из ведущих отраслей региона», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что особые впечатления от поездки в родной город оставил исторический комплекс «Сухой Бор», где в 2022 году была проведена масштабная реконструкция. Комплекс расположен на месте отправки первого танкера с Шаимской нефтью.
«Еще раз поздравляю всех урайцев с наступающим Днем города, 65-летием Шаимской нефти. Хочу сказать спасибо всем, благодаря кому сегодня Урай превратился в один из самых комфортных и благоустроенных городов округа», — подчеркнул губернатор Югры.