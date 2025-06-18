Оплата ЖКУ станет удобнее: срок переносится на 15-е число
Госдума РФ приняла закон, который продлевает срок оплаты коммунальных услуг с привычного 10-го до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале Стройкомплекса Югры. Это важное изменение поможет людям, особенно тем, кто получает зарплату во второй половине месяца. Теперь не придется переживать о просрочке платежа из-за задержек с получением доходов.
По новым правилам, управляющие компании и поставщики услуг должны будут присылать квитанции в первые пять дней месяца. Это даст людям больше времени на планирование семейного бюджета и своевременную оплату без риска штрафов.
Закон также вводит важные изменения в работу системы ЖКХ. Через семь месяцев после его вступления в силу Федеральная служба судебных приставов начнет публиковать информацию о долгах за коммунальные услуги в единой государственной системе. Это сделает процесс взыскания задолженностей более прозрачным и понятным для всех. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.