В Сургутском районе отроется передвижная выставка «Герои войны. Односельчане»
В поселке Высокий мыс 22 июня, в День памяти и скорби, торжественно откроется экспозиция «Герои войны. Односельчане», посвященная военному и трудовому подвигу жителей Сургутского района в годы Великой Отечественной войны: выставка будет передвижной и посетит 13 населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Сургутского района.
«За весь период Великой Отечественной войны из Сургутского района ушли на фронт 2615 человек, был мобилизован каждый пятый житель. Из Тундринского сельсовета, включающего в себя населенные пункты Высокий Мыс, Горный, Лямина, Озерный, Песчаный, Сармановка, Тундрино и Чеускино были призваны 424 человека», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.
В Высоком Мысу выставка продлится до 30 июня, а затем она начнет свое передвижение по району — уточнить дату проведения в отдельных поселениях их жители могут в своих местных библиотеках.
«Особое место на выставке отведено самоотверженному труду земляков в тылу. За время войны жители Сургутского района сдали государству 280 тысяч центнеров рыбы, трудились в колхозных полях, заготавливали лес и пушнину. Промышленные артели выпускали кирпичи, бочки, сельскохозяйственный инвентарь, одежду и обувь. За высокую производительность труда и ударную работу медалью «За доблестный труд в Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждено более двух тысяч жителей района», — добавила Ольга Шабалина.
Отметим, что данная выставка стала продолжением одноименного проекта, реализованного Сургутской районной библиотекой в 2020 году.