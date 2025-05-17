18 мая отмечается Международный день музеев!
Это важный для всех археологов праздник, ведь их находки обязательно оказываются на хранении в различных музеях.
Но для югорских археологов этот день особенно близок: с 2019 года они работают над созданием Музейного комплекса «Священная Кедровая Роща» в Нефтеюганском р-не ХМАО-Югры.
Проект готов и ждет своего инвестора, экспериментальная площадка действует, и в этом году археологи вместе с волонтерами, студентами и школьниками вновь совершат «Шаг в прошлое»: будут реконструировать на экспериментальной площадке музея крепость каменного века Каюково 2.
Это уникальная находка, возраст которой 8000 лет!
Единственная возможность показать крепость людям — музейная реконструкция. На сегодня воссоздана входная группа и несколько жилищ. Работы идут в виде научного эксперимента: изготовлены орудия эпохи каменного века, ученым и волонтерам пришлось научиться ими работать и на практике воссоздать технологию строительства древних зодчих.
Строения, возведенные передовыми способами каменного века, уже можно увидеть в комплексе «Священная Кедровая Роща». А в этом году следует продолжение, причем не только строительное.
На музейной площадке будут проводить мастер-классы по гончарным технологиям каменного века, лектории по неолиту в Югре. На сайте АНО «Институт археологии севера» будет организована виртуальная выставка 3D-моделей орудий и артефактов каменного века и картин исторической живописи.
И все это – тоже музей! И процесс реконструкции, и участие в мастер-классах и лекториях – это посещение музея, но музея совершенно нового типа, в котором можно трогать экспонаты и даже создавать их!
Площадка реконструкции крепости Каюково 2 – часть большого проекта Музейного комплекса, состоящего из основного корпуса и ряда музейных, спортивных, развлекательных площадок под открытым небом в окружении воссозданного исторического ландшафта – кедровой рощи.
Проект на глазах оживает, и в Нефтеюганском р-не ХМАО-Югры появляется особенное, новое пространство, в котором можно узнавать и творить, отдыхать и трудиться. Думаем, именно такие музеи, даже не интерактивные, а иммерсивные, будут интересны сегодня и в будущем.
С праздником, друзья!