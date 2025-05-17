18 мая - Всемирный День памяти жертв СПИДа
Третье воскресенье мая - Международный день памяти умерших от СПИДа. Впервые День памяти был организован в 1983 году. Сегодня – это возможность продемонстрировать готовность противостоять распространению ВИЧ-инфекции, вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать общество и заставить задуматься о том, что проблема ВИЧ-инфекции может коснуться каждого из нас.
Вспоминая о людях, умерших от СПИДа, люди задумываются о том, что эпидемия может коснуться каждого.
Большинство людей, живущих с ВИЧ/СПИД, – трудоспособные, активные люди в возрасте 30 – 49 лет. Сегодня ВИЧ не приговор: в округе проживают пациенты, которые состоят на учете по данному заболеванию 20 и более лет.
В преддверии памятной даты специалистами КУ «Центр СПИД» в ХМАО - Югре проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции:
- профилактические мероприятия для учащихся и студентов;
- лекции с проведением экспресс-тестирования для трудовых коллективов;
- экспресс-тестирование на ВИЧ в том числе в рамках работы мобильного пункта;
- телефон горячей линии по ВИЧ/СПИД 8-800-200-75-38.
Сегодня знать свой ВИЧ-статус — это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях. Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой.
Каждый должен понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других людей. Поэтому каждый может внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, своевременно проходя тестирование, формируя ответственное отношение к собственному здоровью.
По вопросам организации и проведения профилактических мероприятий обращаться по телефонам:
- 8(3467)33-09-09 – Ханты-Мансийск;
- 8(3462)25-07-89 – Сургут;
- 8(3466)43-30-30 – Нижневартовск;
- 8(3463)42-83-62 – Пыть-Ях.
Проверьте себя – узнайте свой ВИЧ-статус!