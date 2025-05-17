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Для слабовидящих

МГИМО приглашает молодёжь со всей России на патриотический форум «От сердца к сердцу»

17.05.2025

С 26 по 29 мая 2025 года в Москве на площадке МГИМО МИД России пройдет Всероссийский молодёжный патриотический форум «От сердца к сердцу» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Форум соберёт более 1200 участников из всех федеральных округов России: представителей региональных молодёжных и патриотических организаций, активистов студенческих объединений, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Движения Первых».

Основной целью форума является единение представителей молодёжи со всей России для сохранения исторической памяти, формирования российской идентичности и укрепления межрегиональных связей между студенческими сообществами.

В программе форума:

·      Пленарное заседание «Победы России — сила Отечества» с экспертами в области политики, экономики, истории, медиа, спорта;

·      Презентация лучших практик студенческих сообществ;

·      Панельная дискуссия «80 лет Победы: Великое наследие городов-героев»;

·      Экспертные сессии;

·      Открытый диалог о роли кинематографа в патриотическом воспитании;

·      Гала-концерт «Зажги звезду, МГИМО!» совместно со звездами русского шоу-бизнеса;

·      Культурно-просветительская экскурсионная программа по Москве для гостей из регионов.

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте: 

17.05.2025

17.05.2025