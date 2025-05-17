МГИМО приглашает молодёжь со всей России на патриотический форум «От сердца к сердцу»
С 26 по 29 мая 2025 года в Москве на площадке МГИМО МИД России пройдет Всероссийский молодёжный патриотический форум «От сердца к сердцу» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
Форум соберёт более 1200 участников из всех федеральных округов России: представителей региональных молодёжных и патриотических организаций, активистов студенческих объединений, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и «Движения Первых».
Основной целью форума является единение представителей молодёжи со всей России для сохранения исторической памяти, формирования российской идентичности и укрепления межрегиональных связей между студенческими сообществами.
В программе форума:
· Пленарное заседание «Победы России — сила Отечества» с экспертами в области политики, экономики, истории, медиа, спорта;
· Презентация лучших практик студенческих сообществ;
· Панельная дискуссия «80 лет Победы: Великое наследие городов-героев»;
· Экспертные сессии;
· Открытый диалог о роли кинематографа в патриотическом воспитании;
· Гала-концерт «Зажги звезду, МГИМО!» совместно со звездами русского шоу-бизнеса;
· Культурно-просветительская экскурсионная программа по Москве для гостей из регионов.
Регистрация участников осуществляется на официальном сайте: