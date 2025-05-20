Росгвардия присоединилась к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга
Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре поддержали участников Всероссийской эстафеты «Огонь жизни», состоявшейся 15 мая в Ханты-Мансийске. Миссия мероприятия — сплотить и призвать югорчан к вступлению в благородное движение доноров костного мозга. На сегодняшний день в Федеральном регистре доноров костного мозга состоит порядка полмиллиона добровольцев, однако, этого мало.
Перед стартом эстафеты, в ознаменование 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы.
Именитые спорсмены, почетные доноры, работники медицинских и образовательных учреждений, участники специальной военной операции, передавая друг другу факел — символ единения и надежды, пробежали по центральным улицам окружной столицы. Маршрут состоял из 15 этапов общей протяженностью 4,7 км.
В рамках эстафеты гости и участники также смогли посетить мастер-классы, где больше узнали о донорстве.
Вступить в ряды доноров костного мозга могут люди в возрасте от 18 до 45 лет. Желающих ждут в отделениях переливания крови.
«Следуя примеру коллег всё больше военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО — Югре вступает в донорское движение, осознавая, насколько оно важно для спасения жизней граждан. Ежегодно представители ведомства сдают более 100 литров крови и ее компонентов для медучреждений региона. И на этом благородном пути не может быть остановок», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Следующий этап эстафеты «Огонь жизни» пройдет в Сургуте. Всего в ней примут участие около 100 городов России, а финал состоится осенью в Москве.
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