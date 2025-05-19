Музей геологии, нефти и газа провёл масштабную программу «Такие разные герои» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
17 мая музей в очередной раз принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году тема федеральной акции было посвящено теме «Герои». К этому дню сотрудники подготовили особую программу под названием «Такие разные герои», которая показала многогранность самого понятия «герой» и помогла посетителям увидеть экспонаты в совершенно новом свете.
С 19:00 до 23:00 музей стал площадкой для увлекательных открытий, творчества и вдохновения. Более 500 посетителей – взрослых и детей – окунулись в мир героев: от сказочных персонажей-героев сказок и мультфильмов до реальных подвигов геологов и нефтяников - участников Великой Отечественной войны и героев нашего времени.
В этом году музей подготовил больше 10 тематических площадок, каждая из которых раскрывала понятие «герой» по-своему.
1. Мастерская Хозяйки Медной горы
Гости познакомились с минералами из сказов Павла Бажова, а на мастер-классе создавали украшения и поделки из бисера, вдохновляясь образами уральских легенд.
2. Путь героя
Интерактивная зона, организованная при поддержке туристского клуба «Горизонт» ЮГУ, позволила почувствовать себя настоящим исследователем: участники примеряли снаряжение геологов, изучали карты и погружались в атмосферу экспедиций.
3. Герои нашего времени
Фотовыставка рассказывала о современных героях России, а интерактив «Найди героя» предлагал угадать, кому принадлежат подвиги. Гости также оставляли благодарности своим кумирам на коллективном полотне «Мой герой».
4. Квест «Геология для Великой Победы»
Участники узнали о минерале-герое, который в военные годы заменил дефицитное сырьё для авиапромышленности, и увидели образцы стратегически важных пород.
5. Герои компьютерных игр
При поддержке школы программирования KIBERone прошли мастер-классы в стиле Minecraft, обучение основам кодинга и аквагрим в образах популярных персонажей.
6. Герои-«Звёзды Югры»
Квест, посвящённый геологам, нефтяникам и партийным деятелям – участникам войны, позволил глубже узнать историю региона.
7. Герои советских мультфильмов
Гости мастерили Чебурашку из фетра, а в VR-очках смотрели любимые мультфильмы: «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино».
8. Герои русских сказок
Викторины, теневой театр и роспись матрёшек погрузили участников в мир народного фольклора.
9. Супергерои
Нейросеть создала уникальных супергероев с «нефтегазовыми» способностями, а гости придумывали свои комикс-образы в интерактиве «Я – супергерой».
10. «Героические кинопоказы»
Дополнил программу показ мультфильма «летучий корабль» и захватывающей киноленты о подвигах «Суворовец 1944».
Анна Смирнова: «Я впервые попала на «Ночь музеев» в Музей геологии, и это было невероятно! Больше всего запомнились VR-мультфильмы – такое удовольствие снова окунуться в детство, да ещё и в таком формате. А ещё мы с подругами делали украшения в стиле Хозяйки Медной горы – теперь у меня есть брелок в виде красивой ящерки из бисера. Отдельный респект организаторам за супергероев от нейросети – это что-то! Обязательно приду в следующем году!»
Дмитрий Ковалёв: «Привёл сына на мастер-класс по Minecraft, а в итоге сам залип на квесте про геологов-фронтовиков. Очень круто, что музей не просто показывает экспонаты, а вовлекает в историю через игры и интерактивы. Однозначно один из лучших вечеров этой весны!»
Ольга Белова: «Как педагог оценила, насколько продумана программа для разных возрастов: мои третьеклассники в восторге от теневого театра, а я сама с удовольствием поучаствовала в создании коллективного полотна «Мой герой». Очень тронула фотовыставка о современных подвигах – важно, что музей говорит не только о прошлом, но и о настоящем. Браво за глубину и теплоту!»
Музей выражает искреннюю признательность партнёрам:
- Туристский клуб «Горизонт» Югорского государственного университета
- Молодёжный клуб РГО в Югре
- Международная школа программирования KIBERone
Особая благодарность – волонтёрам, чья помощь сделала «Ночь музеев» по-настоящему комфортной и запоминающейся.
«Ночь музеев – 2025» в Музее геологии, нефти и газа стала ярким, эмоциональным и познавательным событием, объединившим разные поколения. Гости не только весело провели время, но и узнали много нового о настоящих героях – тех, кто меняет мир вокруг нас.