Форма поиска

Для слабовидящих

Музей геологии, нефти и газа провёл масштабную программу «Такие разные герои» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»

19.05.2025

17 мая музей в очередной раз принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году тема федеральной акции было посвящено теме «Герои». К этому дню сотрудники подготовили особую программу под названием «Такие разные герои», которая показала многогранность самого понятия «герой» и помогла посетителям увидеть экспонаты в совершенно новом свете.

  С 19:00 до 23:00 музей стал площадкой для увлекательных открытий, творчества и вдохновения. Более 500 посетителей – взрослых и детей – окунулись в мир героев: от сказочных персонажей-героев сказок и мультфильмов до реальных подвигов геологов и нефтяников - участников Великой Отечественной войны и героев нашего времени.

В этом году музей подготовил больше 10 тематических площадок, каждая из которых раскрывала понятие «герой» по-своему.

1. Мастерская Хозяйки Медной горы

Гости познакомились с минералами из сказов Павла Бажова, а на мастер-классе создавали украшения и поделки из бисера, вдохновляясь образами уральских легенд.

2. Путь героя

Интерактивная зона, организованная при поддержке туристского клуба «Горизонт» ЮГУ, позволила почувствовать себя настоящим исследователем: участники примеряли снаряжение геологов, изучали карты и погружались в атмосферу экспедиций.

3. Герои нашего времени

Фотовыставка рассказывала о современных героях России, а интерактив «Найди героя» предлагал угадать, кому принадлежат подвиги. Гости также оставляли благодарности своим кумирам на коллективном полотне «Мой герой».

4. Квест «Геология для Великой Победы»

Участники узнали о минерале-герое, который в военные годы заменил дефицитное сырьё для авиапромышленности, и увидели образцы стратегически важных пород.

5. Герои компьютерных игр

При поддержке школы программирования KIBERone прошли мастер-классы в стиле Minecraft, обучение основам кодинга и аквагрим в образах популярных персонажей.

6. Герои-«Звёзды Югры»

Квест, посвящённый геологам, нефтяникам и партийным деятелям – участникам войны, позволил глубже узнать историю региона.

7. Герои советских мультфильмов

Гости мастерили Чебурашку из фетра, а в VR-очках смотрели любимые мультфильмы: «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино».

8. Герои русских сказок

Викторины, теневой театр и роспись матрёшек погрузили участников в мир народного фольклора.

9. Супергерои

Нейросеть создала уникальных супергероев с «нефтегазовыми» способностями, а гости придумывали свои комикс-образы в интерактиве «Я – супергерой».

10. «Героические кинопоказы»

Дополнил программу показ мультфильма «летучий корабль» и захватывающей киноленты о подвигах «Суворовец 1944».

Анна Смирнова: «Я впервые попала на «Ночь музеев» в Музей геологии, и это было невероятно! Больше всего запомнились VR-мультфильмы – такое удовольствие снова окунуться в детство, да ещё и в таком формате. А ещё мы с подругами делали украшения в стиле Хозяйки Медной горы – теперь у меня есть брелок в виде красивой ящерки из бисера. Отдельный респект организаторам за супергероев от нейросети – это что-то! Обязательно приду в следующем году!»

Дмитрий Ковалёв: «Привёл сына на мастер-класс по Minecraft, а в итоге сам залип на квесте про геологов-фронтовиков. Очень круто, что музей не просто показывает экспонаты, а вовлекает в историю через игры и интерактивы. Однозначно один из лучших вечеров этой весны!»

Ольга Белова: «Как педагог оценила, насколько продумана программа для разных возрастов: мои третьеклассники в восторге от теневого театра, а я сама с удовольствием поучаствовала в создании коллективного полотна «Мой герой». Очень тронула фотовыставка о современных подвигах – важно, что музей говорит не только о прошлом, но и о настоящем. Браво за глубину и теплоту!»

Музей выражает искреннюю признательность партнёрам:

  • Туристский клуб «Горизонт» Югорского государственного университета
  • Молодёжный клуб РГО в Югре
  • Международная школа программирования KIBERone

Особая благодарность – волонтёрам, чья помощь сделала «Ночь музеев» по-настоящему комфортной и запоминающейся.

 «Ночь музеев – 2025» в Музее геологии, нефти и газа стала ярким, эмоциональным и познавательным событием, объединившим разные поколения. Гости не только весело провели время, но и узнали много нового о настоящих героях – тех, кто меняет мир вокруг нас.

 

19.05.2025

19.05.2025