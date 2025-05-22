Югорские ИТ-специалисты примут участие в финале Международной олимпиады «IT-Планета 2025»
С 23 по 26 мая 2025 года югорчане представят свои проекты в Москве на Международной олимпиаде «IT-Планета 2025», которая пройдет на базе Российского технологического университета.
«IT-Планета» — это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов в области информационных технологий. В олимпиаде участвуют более 20 тысяч студентов и дипломированных специалистов из 15 стран мира.
Председатель правления центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета» Сергей Шалашный подчеркнул: «В этом году мы обновили конкурсную программу, включив темы, отражающие самые актуальные технологические вызовы. На мой взгляд, интересной задачей стало создание приложения, которое позволяет проектировать лунную базу. Такой широкий охват ИТ и инженерных решений позволяет не только выявлять таланты, но и сразу включать их в работу над решениями прикладных задач для различных отраслей экономики».
В первый день олимпиады, финалистам предстоит продемонстрировать широкий спектр профессиональных компетенций. Они будут работать с операционной системой Astra Linux, создавать проекты автоматизации бизнес-процессов предприятия на платформе «1С:Предприятие», выполнять задачи на базе операционной системы «РЕД ОС» и решать кейсы по информационной безопасности.
Конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.
24 мая представители ведущих ИТ-компаний проведут серию лекций и мастер-классов об использовании и развитии искусственного интеллекта. Затем участники смогут объединиться в команды и совместно обсудить актуальные вопросы трансформации IT-индустрии под влиянием ИИ, после чего презентовать готовые идеи экспертам и получить профессиональную обратную связь.
В завершающий день состоится Международный форум IT-Планеты «Горизонты событий». В рамках которого пройдет панельная дискуссия «Как быть успешным и незаменимым специалистом в эпоху ИИ» и сессия «Битва отраслей и технологий» представители ключевых отраслей расскажут, какие ИТ-задачи актуальны в их сфере, как молодые специалисты могут войти в отрасль.
Победители олимпиады разделят призовой фонд более 2 миллионов рублей, а также получат ценные призы, дипломы, медали, а также возможность пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.