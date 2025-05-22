В Югре росгвардейцы организовали сбор гуманитарной помощи для нужд СВО
В рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» сотрудники Белоярского отделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи в район проведения специальной военной операции.
Представители ведомства совместно с работниками организаций и предприятий Белоярского района подготовили наборы предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения, а также средства личной гигиены и медикаменты.
Торжественный митинг, посвященный отправке конвоя с гуманитарной помощью, состоялся накануне на площади перед Центром культуры и досуга «Камертон» в Белоярском.
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