Жителей Югры приглашают присоединиться к проекту «Большое семейное путешествие»
Проект «Большое семейное путешествие» направлен на изучение культурно-исторического наследия, развитие системы патриотического воспитания, формирование системы общественно полезного молодёжного туризма, а также формирование устойчивого интереса к активному семейному отдыху.
Принять участие в проекте могут семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет на момент подачи заявки, для этого необходимо:
- собрать команду из членов семьи (минимальное количество участников в команде – 3 человека);
- подготовить видеовизитку семейной команды на тему «Наше семейное путешествие»;
- продумать увлекательный семейный маршрут по региону вашего проживания и оформить его по шаблону организатора;
- заполнить и подать заявку на участие на сайте https://morethantrip.ru/semya2025 до 25 мая 2025 года.
По итогам проведения проекта будут отобраны 100 семей, которые отправятся в туристическую поездку по сертификату программы «Больше, чем путешествие».