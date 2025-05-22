Пыть-Ях встречает «СИБУР. Дом полимеров»
В Пыть-Яхе в Детской школе искусств открылась региональная выставка «СИБУР. Дом Полимеров» — современное образовательное пространство ведущей нефтегазохимической компании. Проект направлен на популяризацию науки и технологий, раскрывая значение полимеров в различных сферах жизни и их роль в устойчивом развитии.
Проект создан для того, чтобы сформировать у школьников и студентов страны устойчивый и живой интерес к химии, а также привлечь внимание к инженерным и рабочим специальностям в нефтехимической сфере. Экспозиция дает возможность посетителям узнать больше о передовых технологиях производства синтетических материалов и современных экологических подходах на предприятиях СИБУРа.
Исполняющий обязанности главы г. Пыть-Ях Олег Иревлин подчеркнул, что создание нового образовательного пространства откроет для школьников и студентов региона больше возможностей для знакомства с наукой и передовыми технологиями.
«СИБУР открыл перед нами увлекательное путешествие в мир химии, научных открытий и передовых технологий. Пусть этот день станет днём новых знаний и вдохновения, а для юных исследователей — первым шагом на пути к великим научным достижениям. Особенно приятно, что теперь у школьников и студентов Пыть-Яха появилась уникальная возможность не только изучать нефтехимию по учебникам, но и увидеть, как устроена отрасль изнутри. Это важный и значимый шаг к пониманию роли нефтегазовой сферы для нашего региона и, возможно, поможет многим определиться с выбором будущей профессии. СИБУР — это настоящий пример инноваций и развития, она представлена более чем в 20 регионах страны и объединяет свыше 36 тысяч специалистов. Искренне рад, что такая крупная и перспективная компания работает и в нашем регионе», — отметил Олег Иревлин.
Раздел «Большая трансформация» наглядно показывает процесс превращения сырья в готовую продукцию. «Мастера нефтехимии» знакомит с историей индустрии и ключевыми профессиями, востребованными на производстве. А в зоне «Страна СИБУР» можно увидеть, как предприятие развивает города и регионы присутствия.
Ключевой элемент выставки - образовательная программа «Учебный день» для школьников среднего и старшего звена. Программа включает экскурсию по выставке, интерактивную лекцию «Нефтегазохимия». Планируется, что в регионах присутствия компании «Учебный день» на выставке проведут для 9 тыс. школьников из более чем 100 школ страны.
Директор Южно-Балыкского ГПЗ (филиал «СибурТюменьГаз») Сергей Ляпкин подчеркнул, что предприятие не только занимает важное место в сфере переработки попутного нефтяного газа в стране, но и активно вкладывается в развитие социальной и экономической инфраструктуры общества.
«Региональная выставка «Дом полимеров» — это больше, чем просто демонстрация экспонатов. Это история о созидательной роли СИБУРа в развитии страны и её регионов. Мы хотим не только показать потенциал нефтегазохимии, но и изменить устоявшиеся взгляды на полимеры. Также важной частью проекта является продвижение идей вторичной переработки и устойчивого развития, что особенно актуально в современном мире», — отметил Сергей Ляпкин.
Работа региональной выставки продлится до 1 июня. Жители и гости Пыть-Яха могут посетить выставку ежедневно, включая выходные дни, с 10:00 до 19:00 (вход новых посетителей прекращается за 20 минут до окончания работы). Запись на экскурсии осуществляется через сайт домполимеров.рф. Посещение выставки и все занятия бесплатны для всех желающих.