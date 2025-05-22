В Югре открыли профессиональную студию дизайна, созданную при поддержке Фонда «Мой бизнес»
Профессиональную студию с графическими планшетами, мощными рабочими станциями, профессиональными мониторами с точной цветопередачей, а также фото- и видеооборудованием открыли в Югре благодаря поддержке Фонда «Мой Бизнес».
«Новая графическая студия создана для того, чтобы ребята могли погрузиться в среду единомышленников, творить, создавать проекты и получать экспертную поддержку. Важно не только оборудование, но и команда, которая это двигает – и здесь мы нашли идеальное сочетание с «Медиашколой», — отметил генеральный директор Фонда «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.
Заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев подчеркнул важность участия в проектах «Медиашколы» и проведения совместных мероприятий на стыке образования и креативности.
«Лучше вовлечённого человека нет – даже если кто-то профессионал на 150%, но не вовлечён, он не даст такого результата, как тот, кто горит своим делом. Рядом с таким человеком начинает формироваться сообщество», — подчеркнул Сергей Афанасьев.
Предполагается, что площадка станет еще одной точкой притяжения веб-дизайнеров Югры.
Как рассказал креативный директор ОТРК «Югра» Александр Бабушкин, команде удалось привлечь креативных предпринимателей — и вместе создать 200 минут контента на новом оборудовании.
«Это не просто видео, а яркие, динамичные клипы и шоу, которые уже можно увидеть на площадках: ВКонтакте и RuTube. Вскоре зритель сможет увидеть проект «Зарница 2.0», который в этом году сделан в формате реалити-шоу. А ещё подали заявку на грант ПФКИ для масштабного музыкального проекта. Всё благодаря синергии медиаэкспертов и предпринимателей, которые знают, как делать контент», — сказал Александр Бабушкин.
Отметим, что поддержка малого и среднего бизнеса продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».