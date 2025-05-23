Школа наставничества по сохранению нематериального этнокультурного достояния Югры 26 мая открывает свои двери!
Приглашаем специалистов, занимающихся вопросами нематериального этнокультурного достояния, принять участие в Школе наставничества.
Заявки принимаются на электронную почту nesterovasn@odntugra.ru. Форма заявки в прикрепленных документах.
В 2025 году Вас ждут семинары:
26 мая – тема «Организация собирательской работы. Методология проведения исследований в области нематериального этнокультурного достояния»;
30 июня – тема «Методика проведения и оформления результатов экспедиций в области нематериального этнокультурного достояния»;
24 октября – тема «Методика описания объектов нематериального этнокультурного достояния»;
19-20 ноября – тема «Методическая работа по оформлению результатов исследовательской работы».
По итогам реализации проекта будет выдан сертификат участника в электронном виде.
По всем вопросам просим обращаться к заведующему отделом национальных культур Нестеровой Светлане Николаевне, 8 (3467) 32-15-62.