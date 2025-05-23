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Для слабовидящих

Школа наставничества по сохранению нематериального этнокультурного достояния Югры 26 мая открывает свои двери!

23.05.2025

Приглашаем специалистов, занимающихся вопросами нематериального этнокультурного достояния, принять участие в Школе наставничества.

Заявки принимаются на электронную почту nesterovasn@odntugra.ru. Форма заявки в прикрепленных документах.

 В 2025 году Вас ждут семинары:

26 мая – тема «Организация собирательской работы. Методология проведения исследований в области нематериального этнокультурного достояния»;

30 июня –   тема «Методика проведения и оформления результатов экспедиций в области нематериального этнокультурного достояния»;

24 октября – тема        «Методика описания объектов нематериального этнокультурного достояния»;

19-20 ноября –    тема «Методическая работа по оформлению результатов исследовательской работы».

По итогам реализации проекта будет выдан сертификат участника в электронном виде.

По всем вопросам просим обращаться к заведующему отделом национальных культур Нестеровой Светлане Николаевне, 8 (3467) 32-15-62.

 

23.05.2025

23.05.2025