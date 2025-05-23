В Музее геологии, нефти и газа открылась выставка «Ю.Г. Мамедалиев: научный путь к Победе» с участием международной делегации
В Музее геологии, нефти и газа состоялось торжественное открытие выставки «Ю.Г. Мамедалиев: научный путь к Победе», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Открытие прошло с участием представителей Азербайджанской Республики, музейного сообщества, школьников и студентов.
Выставка знакомит посетителей с уникальными архивными фотографиями и экспонатами, раскрывающими личность и научные достижения выдающегося учёного-нефтехимика Юсуфа Гейдар оглы Мамедалиева (1905–1961).
Проект призван осветить жизненный путь и научные открытия Ю.Г. Мамедалиева, чьи работы в годы Великой Отечественной войны сыграли ключевую роль в обеспечении фронта и промышленности. Экспозиция также направлена на популяризацию роли науки в достижении Победы и повышение общественной осведомлённости о вкладе учёных в оборону страны.
2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот период советские учёные, наравне с военными, совершили беспрецедентный подвиг, перестроив научные исследования для нужд фронта. Как отмечал президент АН СССР В.Л. Комаров, война стала «проверкой научной мощи» Академии наук.
Ю.Г. Мамедалиев — один из ярчайших представителей науки военного времени. Ученик академика Н.Д. Зелинского, он стоял у истоков азербайджанской нефтехимии. В годы войны под его руководством разрабатывались высокооктановые авиационные бензины, толуол для производства тротила, компоненты «коктейля Молотова», а также средства химической защиты.
Особое значение имело создание морозостойкого топлива для авиации, которое значительно повысило боеспособность советских ВВС. В 1943 году за вклад в обеспечение фронта Мамедалиев был награждён орденом Ленина, а в 1945-м удостоился чести присутствовать на трибуне Мавзолея во время Парада Победы. После войны учёный продолжил работу в области ракетного топлива, что сыграло ключевую роль в развитии советской космической программы.
В 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения Ю.Г. Мамедалиева. Выставка в Музее геологии, нефти и газа — это дань памяти великому учёному, чьи открытия приблизили Победу и заложили основы современных технологий.
Партнёры проекта:
- Национальный музей истории Азербайджана (Баку)
- Дом-музей академика Юсуфа Мамедалиева (Ордубад)
- Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева (Баку)
Фуад Агаев, сотрудник Национального музея истории Азербайджана (Баку): «Сегодня мы открываем выставку, посвящённую 120-летию со дня рождения выдающегося учёного-химика Юсифа Мамедалиева, чьи разработки помогли приблизить Победу. Его высокооктановые авиабензины, компоненты для «коктейля Молотова» и морозостойкое топливо значительно усилили боеспособность советской армии.
Это не первый наш совместный проект с российскими коллегами. Мы уже работали над выставками, связанными с нефтяной историей наших стран. Например, рассказывали о нефтепромышленнике Гаджи Зейналабдине Тагиеве и первооткрывателе сибирской нефти Фармане Салманове.
Выставка важна для молодого поколения — она показывает, что учёные тоже были героями войны. Приглашаем всех увидеть материалы из трёх музеев: Дома-музея Мамедалиева в Ордубаде, Института нефтехимических процессов в Баку и нашего Национального музея».
Александр Выходцев, заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа: «Год назад мы с азербайджанскими партнёрами задумались: кто объединяет науку наших стран? Так родилась идея выставки об Юсуфе Мамедалиеве — авторе прорывных технологий для фронта и послевоенной космической программы.
Для привлечения молодёжи в таких проектах мы часто используем инновационные форматы: к примеру, для этой выставки с помощью искусственного интеллекта «оживили» исторические фото учёного. Такие приёмы делают науку интереснее и ближе.
Кроме того, исследования Мамедалиева близки молодым учёным: сегодня на встрече с делегацией студенты Югорского государственного университета также представили свои разработки, касающиеся изменения состава продуктов нефти». Очень радует присутствие сегодня старшеклассников, обучающихся в химико-биологическом классе «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.» в г. Ханты-Мансийске, ведь одной из основных целей данного проекта является привлечение внимания молодого поколения к вопросам истинного научного пути.
Югра — сравнительно молодой нефтедобывающий регион, а Азербайджан — колыбель нефтяной промышленности. Мамедалиев стал мостом между нашими историями.
Илгар Алиев, студент 6 курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии: «Я знаком с деятельностью нашего соотечественника, ученого Юсуфа Мамедалиева, но сегодня я узнал о нем с другой стороны и поражен его вкладом. Такие выставки укрепляют дружбу между Азербайджаном и Россией, играют большую роль в развитии международных отношений. Особенно символично, что выставка открывается в год 80-летия Победы: Баку был главным поставщиком нефти для фронта, а учёные, как Мамедалиев, обеспечивали технологический прорыв».