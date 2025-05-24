Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность прибытия "Эшелона Победы" в Югру
В период с 9 мая по 19 мая поезд побывал в Югорске, Советском, Нягани, Сургуте, Нижневартовске и Когалыме. Во время стоянок желающие смогли зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото в тематических выставочных залах.
Ежедневно перед началом экскурсионных мероприятий специалисты группы разминирования ОМОН совместно с инспекторами-кинологами полиции проводили обследования состава, железнодорожного вокзала и прилегающей территории на наличие подозрительных предметов. На перронах были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.
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