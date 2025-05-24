Плавполиклиника «Николай Пирогов» отправилась в летнюю навигацию и проводит прием в первом населенном пункте
В этом году навигация для теплохода началась с южного направления – верховья Иртыша и его притоков. Первым пунктом маршрута стал поселок городского типа Луговой, расположенный на реке Конда, далее плавполиклиника направится в населенные пункты Сотник, Ямки, Юмас.
На борту «Николая Пирогова» работает команда из 19 медицинских сотрудников, включая наиболее востребованных узких специалистов. Оснащение теплохода позволяет оперативно получать результаты исследований, выявлять заболевания и определять какая помощь в дальнейшем потребуется пациентам.
Прием будут вести врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, невролог, отоларинголог, эндокринолог, а также специалисты ультразвуковой и лабораторной диагностики. В этом году установлена новая система – гематологический анализатор, позволяющий провести развернутый анализ крови. Дополнительно приобретено новое оборудование для суточного мониторинга электрокардиограммы и артериального давления.
«Югра остается единственным регионом, где пациенты имеют возможность пройти диагностику и консультацию высококвалифицированных специалистов на специализированном медицинском судне. Высокое качество технического оснащения и постоянное обновление аппаратуры позволяют врачам Центра профпатологии оперативно выдавать точные заключения, обеспечивая своевременность выявления заболеваний и правильность назначенного лечения», – отметил главный врач Центра профессиональной патологии, депутат Думы Югры Николай Ташланов.
Ознакомиться с подробным графиком медицинского теплохода можно на сайте Центра профпатологии https://vk.cc/c2m1KT.