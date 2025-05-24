Медицинские психологи Югры осваивают новые методы помощи участникам СВО и их семьям
В рамках реализации государственной программы по совершенствованию системы психологической помощи главным внештатным специалистом по медицинской психологии – Еленой Белозерцевой организован недельный прикладной курс обучения, который направлен на повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с людьми, пережившими тяжелые стрессовые ситуации, связанные с военными действиями.
Программа "Алгоритм психотерапевтической помощи и технологии психологической работы с участниками СВО и членами их семей при посттравматическом стрессовом расстройстве и стрессе" была разработана ведущими специалистами кафедры клинической психологии и педагогики ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава России.
В течение интенсивной недельной подготовки 30 медицинских психологов из 23 медицинских организаций округа будут изучать современные подходы психологической реабилитации. Особое внимание в программе уделяется комплексному анализу психологических особенностей участников специальной военной операции, включая специфику их переживаний и адаптационных механизмов. Специалистов обучат современным методам диагностики посттравматического стрессового расстройства с использованием психодиагностических методик, адаптированных специально для работы с данной категорией пациентов.
Важно отметить, что обучение проводится с акцентом на практическое применение знаний. Медицинские психологи активно участвуют в разборе реальных клинических случаев, отрабатывают диагностические и терапевтические техники под руководством опытных преподавателей, получают индивидуальные консультации по сложным случаям из своей практики.
Освоенные методики позволят медицинским психологам Югры оказывать более эффективную квалифицированную поддержку защитникам Отечества и их семьям, помогая им преодолеть последствия пережитых испытаний и вернуться к полноценной жизни.