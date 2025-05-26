Институту Народов Севера – 95 лет!
В эти майские дни в Санкт-Петербурге Институт Народов Севера отметил своё 95-летие со дня образования. Это уникальный центр, в котором сохраняются и развиваются родные языки, культура и традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
В рамках празднования юбилейной даты с 22 по 24 мая состоялась Педагогическая Ассамблея коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Его участниками стали выпускники-герценовцы, учителя родных языков и литературы, писатели, работники образования, культуры и СМИ. Среди выпускников также немало общественных деятелей, представители региональных и федеральных органов власти.
В программе Ассамблеи состоялись пленарное заседание и секционные площадки, круглые столы и встречи, в культурной части – Гала-концерт, выставки, презентации и мастер-классы. В ходе работы прошло обсуждение актуальных вопросов развития образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и роли Института народов Севера по подготовке кадров для северных регионов.
На открытие торжественного мероприятия гостей и участников приветствовал и поздравил проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им. А.И. Герцена Роман Александрович Соколов, были зачитаны адресные письма от Комитета Государственной Думы по делам национальностей от имени председателя Комитета Владимира Иванова, от представителей официальных лиц регионов РФ. Делегацию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представила начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Управления общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Оксана Рыжкова. Поздравив преподавательский состав института, им были вручены благодарности, грамоты, памятные подарки.
Приятно отметить, что среди почётных гостей выпускников-герценовцев стал 90-летний Анатолий Прокопьевич Кауртаев, выпускник 1959 года Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Вернувшись в родной Ханты-Мансийский автономный округ, внёс весомый вклад в социально-экономическое развитие, защиту прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера. Он является идейным вдохновителем Кубка губернатора Югры по гребле на обласах.
На пленарном заседании прозвучал доклад «Институт Народов Севера: истоки, традиции, современность» директора ИНС Софьи Александровны Урун. В своём докладе она рассказала все этапы становления института, инициатором создания учреждений высшего образования для коренных народов Севера был В.Г. Богораз -Тан. На протяжении всех лет выпускники ИНСа становились писателями – зачинателями национальной литературы, учёными-лингвистами, авторами учебников и словарей по родным языкам, учителями родных языков. Появились учёные из числа коренных народов Севера, доктора и кандидаты наук. Выпускники ФНКС ЛГПИ им. А.И. Герцена внесли значительный вклад в научные исследования языков народов Севера.
В завершение торжественной части состоялся гала-концерт, свои песенные и танцевальные номера показали творческие коллективы Камчатского и Хабаровского краев, республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, а также студенты-герценовцы в составе фольклорных коллективов «Северное Сияние» и «Увас хус».
Третий день Педагогической Ассамблеи был примечателен слётом выпускников Института народов Севера и Северной Спартакиадой. Нынешние студенты и подростковые команды Красноярского и Хабаровского краев соревновались в этнических видах спорта. Обо всех мероприятиях мы ещё будем рассказывать на страницах национальных газет.
Тамара Мерова