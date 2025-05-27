Четверо жителей Югры вернулись домой из украинского плена
В результате анонсированного на стамбульских переговорах обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000 в Югру вернулись четверо военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа. Россия и Украина провели обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.
С подконтрольной киевскому режиму территории накануне возвращена третья партия — 303 российских военнослужащих. Обмен проводился на границе Украины и Белоруссии.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, в первый день, 23 мая, в списках было двое, 24 и 25 мая - по одному нашему бойцу.
По словам омбудсмена, ребята уходили на передовую и Когалыма, Сургута и Пойковского. Троих искали год, ещё одного — с осени 2023 года. По данным Международного Красного Креста, югорчане возвращаются без тяжёлых увечий.