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Фото: Рамиль Нуриев

Четверо жителей Югры вернулись домой из украинского плена

27.05.2025

В результате анонсированного на стамбульских переговорах обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000  в Югру вернулись четверо военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа. Россия и Украина провели обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

С  подконтрольной киевскому режиму территории накануне  возвращена третья партия —  303 российских военнослужащих.  Обмен проводился на границе Украины и Белоруссии.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, в первый день, 23 мая, в списках было двое, 24 и 25 мая - по одному нашему бойцу. 

По словам омбудсмена, ребята уходили на передовую и Когалыма, Сургута и Пойковского. Троих искали год, ещё одного — с осени 2023 года.  По данным Международного Красного Креста, югорчане возвращаются без тяжёлых увечий.

ugra-news.ru

27.05.2025

27.05.2025