В Ясиноватой открыли памятник Герою России Владимиру Жоге
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога открыл памятник своему сыну Владимиру, который бил укронацистов под позывным «Воха», в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики.
«26 мая. День рождения Володи. Он жил по совести: любил своих родных, землю, жизнь. Володя был искренним и настоящим во всем. Он никогда сам не искал войны, просто не смог остаться в стороне, когда на родную землю пришла беда. Отряд «Спарта» стал для него настоящей семьёй, где он стремительно превратился в мужчину, командира, Героя. Сегодня ему исполнилось бы 32 года. Память о Герое Российской Федерации Владимире Жоге будет жить вечно! С днём рождения, сын!» — написал в соцсетях отец Героя.
Артём Жога назвал памятник Владимиру живой памятью о сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей, здесь, на Донецкой земле, которую он так любил.
Помощь в установке памятника оказал город Златоуст Челябинской области, а инициатором выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов.
«Огромное спасибо Михаилу Сердюкову и его проекту «Аллея российской славы» за изготовление и передачу бюста. Благодарю всех, кто помнит Героя России Владимира Жогу!» — написал Артем Жога.