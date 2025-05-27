В Ханты-Мансийске 27 мая откроется Х окружной фестиваль профессиональных театров «Белое пространство»
Театральный фестиваль будет радовать жителей и гостей окружной столицы с 27 до 31 мая. Программа спектаклей размещена на сайте администрации города.
Тема юбилейного окружного фестиваля профессиональных театров «Белое пространство» в этом году – «Река времени». Это время осмысления пути, пройденного югорским театром, и его значения для культурной жизни округа. На разных сценических площадках города зрителям покажут лучшие спектакли последних лет от девяти театральных учреждений со всего региона.
Репертуар довольно широк и включает в себя как сказки («Девочка, наступившая на хлеб», Г.-Х. Андерсен), так и современные драмы («Король Лир» по мотивам У. Шекспира), и атмосферную постановку «Ю» (автор О. Мухина).
В этом году впервые пройдет Чтецкий конкурс военной поэзии и прозы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 актёров из театров Югры проявят свои таланты, исполняя произведения, которые вдохновят и тронут душу каждого.
Победителей будет выбирать профессиональное жюри, а зрители смогут поддержать талантливых артистов.