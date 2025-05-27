Биометрические данные клиентов станут пропуском в гостиницы Югры
Биометрическая информация станет пропуском для заселения в гостиницы Ханты-Мансийского автономного округа и всей России.
Для заселения в отель или хостел достаточно будет посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации и после этого все необходимые данные автоматически поступят сотруднику гостиничного комплекса.
«Российские граждане получили возможность заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы. Пилотный проект сервиса моментальной регистрации «Мигом» впервые реализован в Москве», —. сообщает аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Сам клиент не должен предоставлять бумажные документы или заполнять бланки вручную. Предполагается, что за счет применения биометрии длительность процедуры регистрации в гостинице сократится с 5 минут до 20 секунд в среднем.
Таким образом, сервис позволит существенно ускорить обслуживание гостей, а также снизить нагрузку на сотрудников отеля, что особенно актуально в высокий туристический сезон.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.
При заселении биометрия пользователя не передается сторонним организациям, в том числе гостинице. Процесс подтверждения личности происходит исключительно в контуре госпрограммы.
Напомним, единая биометрическая система — это государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, в их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными.
На портале «Госуслуги» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.