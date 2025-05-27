II межмуниципальный гастрономический фестиваль «От камки до камакана»
12-13 июля на берегу реки Учинья сп. Половинка Кондинского района ХМАО-Югры будет проходить уникальный фестиваль, на котором все желающие получат возможность познакомиться с особенностями национальной кухни и традиционными ремеслами народов, проживающих на территории Югры!
В рамках Года исторического наследия, в Кондинском районе проходит II межмуниципальный гастрономический фестиваль «От камки до камакана». Фестиваль сочетает в себе презентацию кулинарного разнообразия блюд Югорских народов и традиционное ремеслянное мастерство, место для обмена опытом и сохранения самобытности различных национальностей. Насыщенная двухдневная программа позволит каждому гостю проникнуться культурными достоинствами жителей округа.
К участию приглашаются организации, семьи с национальным статусом и отдельные представители, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, без возрастных ограничений.
Программа на 12 июля 2025 года, «Ремесленная мозаика Югры»:
- Мастер-классы по художественным промыслам и ремеслам народов Югры;
- Национальные состязания;
- Концертная программа;
- Работа гастрономических площадок.
Программа на 13 июля 2025 года, «Гастрономическая мозаика Югры»:
- Мастер-классы по приготовлению национальных блюд;
- Дегустация блюд национальной кухни;
- Исполнение номеров художественной самодеятельности;
- Гастрономический конкурс.
На протяжении двух дней будет работать детская интерактивная площадка, ярмарка-распродажа местных производителей и мастеров-ремесленников.
Гости фестиваля могут принять участие в любом направлении. Заявки на участие в Фестивале просим отправлять на адрес электронной почты: muzeumpolovinka@yandex.ru до 30 июня 2025 года. Справки по телефону: 8 (34677)54691. Оплата проезда иногородним участникам Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны, оплаты питания и проживания за счет принимающей стороны. Количество мест ограничено, заявки для оплаты согласовываются организаторами Фестиваля.
С Положением о мероприятии можно ознакомться по ссылке.
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