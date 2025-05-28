В Югре проходит учебно-методический сбор специалистов пресс-служб Уральского округа Росгвардии
В Ханты-Мансийске стартовал учебно-методический сбор специалистов пресс-служб Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В первый день участники в формате конструктивного диалога обсудили проблемы информационной безопасности и создания информационного тыла, тренды и перспективы эволюции ключевых медиа, в том числе использования в работе некоторых возможностей искусственного интеллекта.
В рамках учебно-методического сбора при поддержке Окружного Дома народного творчества состоялась презентация военных 3D — миниатюр «Работайте, братья», подготовленных сотрудником ОМОН «Стерх» и включающих более 10 макетов автомобилей, выполненных с использованием 3D-печати, а также фотовыставка военных корреспондентов Донбасса.
На выездных занятиях в Центре управления регионом, филиале ВГТРК ГТРК «Югория» и ОТРК «Югра» для участников УМС состоялись экскурсии и мастер-классы по реагированию на резонансные информационные поводы и особенностям видеосъемки новостных телесюжетов.
Учебно-методический сбор продлится до 30 мая.