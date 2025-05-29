Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»
Российское общество Знание проводит Всероссийский конкурс Знание.Лектор, в ходе которого начинающие и профессиональные лекторы со всей страны соревнуются в мастерстве публичных выступлений.
Для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет предусмотрена номинация «Юный лектор», по результатам отбора которой 100 участников примут участие в профильной смене Знание.Лектор на базе Международного детского центра «Артек».
Заявки на участие в Конкурсе подаются путем заполнения анкеты
в личном кабинете с предварительным выбором номинации:
(https://lektor.znanierussia.ru) до 15 июля. Заявку на участие в номинации «Юный лектор» можно подать до 15 июня на сайте номинации: (https://younglektor.znanie.ru/). С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: (https://lektor.znanierussia.ru).
Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.
«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.