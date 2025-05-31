В России впервые выберут лучших земского и народного почтальонов
5 и 6 июня на площадке Национального центра «РОССИЯ» пройдет финал Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Его организатором выступает партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Российской село» совместно с Почтой России и Российским союзом сельской молодёжи.
Мероприятие объединит более 50 представителей почтовых профессий со всех уголков нашей страны: от Калининградской области до Алтайского края. Им предстоит побороться за звание «Лучшего земского почтальона России – 2025».
Ханты-Мансийский автономный округ на всероссийском конкурсе представит почтальон Татьяна Азанова из посёлка городского типа Белый Яр Сургутского района, которая работает на Почте 8 лет. Работа для неё — не просто доставка почты, а возможность помогать землякам и активно участвовать в жизни посёлка.
Принять участие в конкурсе могли почтальоны с опытом работы от одного года, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 000 человек. Конкурс включает три этапа. Первый этап проходил до 10 апреля, когда почтовые работники могли подать онлайн-заявки на сайте организатора. На конкурс поступило более 3000 заявок.
На финальных испытаниях сотрудники Почты продемонстрируют свои профессиональные знания, а также заранее подготовленные видеовизитки, которые будут оцениваться профильным жюри.
Победитель в номинации «Лучший земский почтальон» получит денежный приз в размере 250 000 руб. Кроме того, 150 000 руб. получит победитель проводимого на официальной странице Почты России народного голосования.
Из самых ярких историй о работе в почтовой сфере организаторами конкурса будет сформирована тематическая выставка, открытие которой состоится в рамках ежегодного Форума тружеников села.
Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, Министерства сельского хозяйства России. Спонсор конкурса — ОСП «Агро».
Конкурс направлен на содействие популяризации почтовых профессий и поощрение деятельности почтальонов в малых городах и сельских поселениях России.