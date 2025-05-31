Безопасный интернет начинается дома: «Ростелеком» делится советами для родителей ко Дню защиты детей
В преддверии Международного дня защиты детей «Ростелеком» напоминает родителям: цифровое пространство не только источником знаний и вдохновения, но и местом, где важно соблюдать правила безопасности. Компания делится практическими рекомендациями по защите детей в интернете и рассказывает о своей миссии в создании безопасной цифровой среды для подрастающего поколения.
Современные дети растут в мире, где гаджеты стали частью повседневности. Интернет дает им доступ к образованию, творчеству, общению с друзьями. Но вместе с этим он таит риски: кибербуллинг, мошенничество, нежелательный контент и утечки персональных данных. Именно поэтому важно уже сегодня научить ребенка безопасно использовать цифровые технологии.
«Ростелеком» предлагает родителям простой чек-лист для защиты ребенка в онлайн-пространстве:
- Установите родительский контроль — программа поможет ограничить время в интернете, блокировать нежелательный контент и следить за активностью ребенка.
- Обсудите с ребенком возможные опасности: объясните, что нельзя делиться личной информацией, расскажите, как распознать мошенника и как реагировать на тревожные сообщения.
- Проверьте настройки приватности в соцсетях — профиль ребенка должен быть закрытым.
- Определите дома место, свободное от гаджетов, или установите время, в которое никто ими не пользуется, чтобы снизить зависимость от цифровой среды и укрепить семейные связи.
- Интересуйтесь, какие игры, приложения и платформы использует ребенок — это поможет лучше понимать его онлайн-мир.
- И главное — создайте и всегда поддерживайте атмосферу доверия, чтобы ребенок мог обратиться к вам в любой сложной ситуации.
Для повышения культуры поведения в онлайн-среде «Ростелеком» не только разрабатывает инструменты цифровой безопасности, но и активно обучает школьников, педагогов и родителей. Специалисты компании проводят уроки по кибербезопасности по всей стране. Программа включает интерактивные занятия, ролевые игры, видеоматериалы и тренинги, направленные на формирование осознанного поведения в интернете. Учителя и родители также получают методические материалы для дальнейшей работы с детьми.
«Ростелеком» является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде и АНО «Цифровая экономика». Эти организации занимаются популяризацией цифровой киберграмотности и продвижением стандартов кибергигиены среди детей и подростков.
Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности информационной безопасности «Ростелекома»:
«Дети — самое ценное, что у нас есть, и ради них мы стремимся сделать цифровое пространство максимально безопасным. Через наши образовательные проекты, участие в отраслевых ассоциациях и сотрудничество с ключевыми игроками рынка мы развиваем культуру цифровой безопасности и распространяем лучшие практики, поэтому уверены: вместе мы можем создать интернет-среду, в которой детям будет комфортно и безопасно».