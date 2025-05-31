В Сургуте бригады скорой медицинской помощи получили новый сервис для поиска пациентов
В рамках постоянной работы по улучшению качества медицинской помощи для бригад БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» внедрили новый метод поиска пациентов через Региональный регистр. Это означает, что теперь сотрудники выездных бригад смогут получать актуальную информацию о пациентах как на планшетах, так и на стационарных рабочих местах.
Постоянный доступ к последним данным о состоянии здоровья пациентов позволит принимать более обоснованные решения в условиях ограниченного времени. Это особенно критично в экстренных ситуациях, где каждая секунда на счету. Новый метод поиска поможет избежать массовых ошибок при проверке номеров полисов, что минимизирует риски и повышает уровень безопасности пациентов.
Цифровизация процессов сокращает время на поиск необходимой информации, что делает работу бригад более оперативной и эффективной. Теперь бригады могут быстрее реагировать на вызовы и оказывать помощь там, где она наиболее необходима. Этот шаг является очередным подтверждением приверженности службы к инновациям, качеству и стремления к тому, чтобы наши пациенты получали высококачественную медицинскую помощь, а сотрудники — все необходимые инструменты для выполнения своей миссии.
«Шквал эмоций от того, когда нажимаешь поиск пациента, а тебе все данные: паспорт, полис, СНИЛС, место регистрации и проживания, огромнейшее спасибо, реально очень развязали сейчас руки на заполнение документов пациентов, когда-то мы даже такое представить не могли» - делится эмоциями фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Иргалина.
Доступ к новому сервису уже предоставлен всей службе скорой медицинской помощи Югры. Соответствующие инструкции по его применению направлены.