В Югре развивается система телемедицинского консультирования
В Югре проводят телемедицинские консультации с участием пациентов. Во время дистанционных встреч специалисты уточняют динамику состояния, дают рекомендации, корректируют терапию, определяют необходимость госпитализации и маршрутизацию пациента.
Как сообщает «Югра-ТВ», телемедицинские референс-центры в регионе обеспечены современными коммуникационными решениями, включая видеосвязь, что позволяет проводить консультации в режиме реального времени в форматах врач — врач, врач — врач — пациент и врач — пациент.
Сегодня такие центры работают в больницах Ханты-Мансийска, Югорска, Урая, Советского, Октябрьского, Берёзовского, Кондинского, Белоярского и Ханты-Мансийского районов.
Ожидается, что благодаря телемедицине помощь специалистов узкого профиля станет доступнее и возрастёт её качество.
Апробация телемедицинских консультаций продлится до 30 июня 2025 года, по её итогам планируется масштабировать проект по всему региону. Стоит отметить, что он реализуется по поручению губернатора округа Руслана Кухарука по итогам декабрьского Послания о положении дел и перспективах развития региона с февраля 2025 года.
«Запрос на принятие этого решения звучал от жителей небольших населенных пунктов. Перед нами стоит задача организовать работу центров не просто в формате заочного вынесения медицинских заключений на основе анализов», – отмечал губернатор Югры Руслан Кухарук.