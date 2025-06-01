В День защиты детей Руслан Кухарук провел рабочую встречу с Людмилой Низамовой
В Международный день защиты детей губернатор Югры Руслан Кухарук с Уполномоченным по правам ребенка в Югре Людмилой Низамовой обсудили работу по соблюдению прав и законных интересов маленьких югорчан.
Как отметил по итогам встречи глава региона, в 2024 году аппарат Уполномоченного рассмотрел 912 обращений граждан, право жить и воспитываться в родных семьях восстановлено 25 детям и сохранено 11 детям.
Напомним, в 2024 году Людмила Низамова помогла вернуть двоих детей из Сирийской Арабской Республики родственникам в Югру. Мальчиков забрала к себе их тетя по отцу из Сургута. Накануне семье помогли через суд добиться решения, которое позволит одному из детей получать положенные соцвыплаты. Для того чтобы осуществить задуманное, пришлось проводить ДНК-тест, который подтвердил, что дети и югорчанка являются родственниками. В дальнейшем его результаты помогли отстоять права одного из мальчиков в суде.
Также утвержден порядок организации оказания психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи, проведения скринингового обследования обучающихся из семей участников специальной военной операции, принят «Стандарт ответственного трудоустройства подростков».
Людмила Низамова отметила ряд решений, принятых в Югре, в частности – по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в восстановлении родительских прав.
«Договорились совместно проработать вопрос усиления института опеки и попечительства с помощью инструментов социального предпринимательства и вовлечения некоммерческих организаций»,— отметил Руслан Кухарук.