Народный фронт запустил опрос о поддержке многодетных семей
Народный фронт запустил опрос среди россиян, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества.
Народный фронт по указанию главы государства контролирует исполнение поручений Президента России, которые касаются вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Доклады готовятся каждый квартал. Для того, чтобы максимально учесть мнение жителей страны подготовлен опрос. Его можно пройти на сайте Народного фронта.
Президентским движением, в частности, уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах. Сохраняется и дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси. Подробная информация об этом направлена Президенту.
«К международному Дню защиты детей Народный фронт подготовил онлайн опрос-анкету, которую мы приглашаем пройти россиян, -рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.- В ней мы спрашиваем об отношении к многодетным семьям, о доступности записи ребёнка, в лагерь или на продленку, и о том, как часто вы видите счастливые семьи в рекламе или СМИ. На наш взгляд материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтоб повысить рождаемость нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды – в школах и образовании, по телевизору, в интернете, и в СМИ».
Как сообщил Михаил Кузнецов, данные мониторинга Народного фронта показывают, что позитивный образ многодетной семьи содержат только 3% всего рекламного контента. По мнению руководителя исполкома, нужно больше интегрировать образ семьи в медиапространство. Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что это семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше.
У многодетной семьи из Ханты-Мансийска Елены и Алексея Пачгановых четверо детей: Ратибор – 9 лет, Ярамира – 3 года, Радмила – 1 год и 3 месяца и трехмесячная Ясения. По словам Елены, семья растет, а вместе с ней и проблемы. К примеру, увеличиваются расходы на отдых.
«Для семей с четырьмя и более детей возникает транспортная проблема. У нас пятиместная машина, в которую всей семьей уже не помещаемся. А покупка семиместного автомобиля – непосильная статья расходов для многих семей. Была бы хорошей мерой поддержки выдача сертификатов на покупки автомобилей. Также многодетные семьи несут большие затраты на организацию отдыха. Кстати, в Югре детям из многодетных семей предоставляется компенсация за проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно один раз в два года. Важная мера поддержки, но не достаточная. Выплачивается фиксированная сумма - 20 тысяч рублей на ребенка. Хотя общеизвестно, что зимой билеты дешевле, чем летом. Поэтому наиболее эффективной мерой поддержки была бы оплата фактических затрат на билеты. Кроме того, хорошо бы данную меру поддержки предоставлять и многодетным родителям», - подчеркивает Елена Пачганова.
Какие меры необходимы для роста рождаемости и улучшения жизни семей с детьми покажут результаты опроса Народного фронта. Полученные данные войдут в следующий доклад главе государства. Пройти опрос и рассказать своё видение демографических проблем можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/family_children_future