В Ханты-Мансийске открылся центр для подростков
В столице 2 июня открылся центр «Рубикон» для подростков, переживших трудные ситуации. Это бесплатное пространство, которое помогает детям и подросткам из социально незащищенных семей, столкнувшимся с насилием, буллингом или психологическими кризисами.
В центре работают опытные психологи, педагоги и наставники, которые помогают ребятам восстановиться и найти свой путь. «Рубикон» предлагает различные программы поддержки: индивидуальное сопровождение, первую в городе анонимную группу для подростков с зависимостями, профориентацию, развитие важных навыков для жизни и работы. Здесь можно участвовать в проектной деятельности, реализовывать свои идеи и присоединиться к волонтерскому движению центра помощи «Фавор». Подробнее о программах, кружках и секциях для детей в центре расскажут каждому заинтересованному.
Центр уже принимает участников в возрасте от 9 до 17 лет по адресу: ул. Самаровская, 10, подъезд № 7.