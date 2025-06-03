В Югре увеличили размер выплат жителям, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера
Во время очередного заседания правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, одобрили решение об увеличении в регионе размера единовременных выплат людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Соответствующие размеры определены по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928», – отметил глава региона.
Документом предусмотрены следующие изменения:
– единовременная материальная помощь (было 15000 рублей, стало 15675 рублей) на человека;
– финансовая помощь в связи с утратой гражданином имущества первой необходимости: из расчета за частично утраченное (было 75000 рублей, стало 78375 рублей), за полностью утраченное (было 150000 рублей, стало 156750 рублей);
– единовременное пособие членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации (было 1500000 рублей, стало 1567500 рублей; на каждого погибшего (умершего) человека в равных долях каждому члену его семьи (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении).
– единовременное пособие человеку, получившему в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета его степени (тяжкий или средней тяжести вред – в размере (было 600000, рублей стало 627000 рублей), легкий вред (было 300000 рублей стало 313500 рублей).