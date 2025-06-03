В Югре увеличили размер выплат жителям, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в проведении профилактического мероприятия «Всероссийский день без сетей», состоявшегося накануне в Ханты-Мансийском районе в рамках XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».