Ханты-Мансийский автономный округ-Югру в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят семь участников
В финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе семь жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.
Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.
«300 финалистов – это 300 решений для развития нашей страны. За каждой цифрой – люди: школьник из села, разработавший экопроект, педагог, меняющий систему образования в своём городе, врач, внедряющий новые методы лечения в районной больнице или фермер, создающий инновационное хозяйство. Конкурс даёт больше, чем победу – экспертную поддержку федерального уровня, возможность выйти на грантовое финансирование и, главное, уверенность: их инициативы нужны России. Уже 7 июня стартуют защиты – первый шаг к реализации проектов. Желаю каждому финалисту успешного выступления, а также новых возможностей для будущего партнерства с теми, кто поможет выполнить задуманное в масштабах всей страны», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.
От Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2025 году в финал конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли семь участников:
- Ильяс Азнаев, ученик МБОУ «Средняя школа №10», представил проект «Большая технологическая разведка моей страны: Рекомендательная система бронирования отелей» в номинации «Большая технологическая разведка моей страны». Проект представляет собой платформу для предсказания спроса на отели, которая объединяет разрозненные данные, такие как прогнозы погоды и метрики трафика. Система предсказывает спрос на отели с точностью до 94%, что позволяет эффективно управлять ценами, планировать рекламные активности и корректировать маркетинговую политику в отельной индустрии.
- Наталья Варлакова, ученица МБОУ «Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина», представила проект «Формирование культуры межпоколенческого взаимодействия и социальной активности старшего поколения» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Проект направлен на создание условий для активного участия пожилых людей в общественной жизни, укрепление межпоколенческих связей и повышение социальной активности старшего поколения. В рамках проекта организуются клубы, образовательные программы, мастер-классы и праздники, которые помогают старшему поколению и молодежи взаимодействовать, а также повышают качество жизни всех участников.
- Людмила Зинченко, старший методист Тюменского государственного университета, представила проект «Археологический лагерь труда и отдыха "Тайны древних артефактов"» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект направлен на организацию летнего археологического лагеря для подростков, где они смогут участвовать в археологических раскопках, изучать культуру и историю региона. Лагерь предоставляет уникальную возможность для школьников погрузиться в мир археологии и истории, а также приобрести знания и навыки, которые могут повлиять на их будущее профессиональное направление.
- Карина Алиева, ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», представила проект «Клуб семейных настольных игр "Умные Головоломки"» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Проект включает регулярные игровые встречи, тематические вечера и мастер-классы по настольным играм, а также турнирные соревнования для определения лучших игроков. Это пространство, где семьи могут совместно проводить время, развивать логику и внимание, а также знакомиться с новыми стратегическими играми.
- Александр Бятиков, студент Башкирского государственного университета, тренер Федерации спортивной борьбы ХМАО-Югры, представил проект «Фестиваль национальных видов спорта "Традиции Югры"» в номинации «Мое здоровье». Проект направлен на популяризацию национальных видов спорта среди школьников Нефтеюганского района, включая прыжки через нарты, тройной прыжок и национальную борьбу. В рамках фестиваля проводятся обучающие семинары, мастер-классы и соревнования, направленные на повышение интереса школьников к здоровому образу жизни и сохранению культурных традиций народов Севера.
- Вероника Ревуцкая, ученица МАОУ «Средняя образовательная школа №4», представила проект «Друзья из далека: обмен школьниками» в номинации «Моя многонациональная Россия». Проект предусматривает создание программы обмена школьниками между Россией и Ливаном, позволяющую учащимся познакомиться с культурой, языком и традициями друг друга, способствуя взаимопониманию и укреплению дружеских связей между народами.
- Елизавета Стафеева, студентка Московского педагогического государственного университета, представила проект «Юганская этнодеревня» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Проект направлен на сохранение традиционной культуры коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, включая ханты и манси. В рамках проекта создается этнокультурное пространство, где будут проводиться национальные праздники, мастер-классы, а также образовательные программы по традиционным ремеслам, что помогает сохранять и популяризировать культуру коренных народов и привлекать внимание широкой аудитории.
Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал: «В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей от 18 лет будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ «Океан» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии торжественного награждения».
В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.
Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.