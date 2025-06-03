Росгвардия присоединилась к проведению субботника «Всероссийский день без сетей» в Ханты-Мансийском районе
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в проведении профилактического мероприятия «Всероссийский день без сетей», состоявшегося накануне в Ханты-Мансийском районе в рамках XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Субботник, проводимый инспекторами Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, направлен на очистку водоемов и прибрежных защитных полос от брошенных и незаконно установленных орудий лова.
За несколько часов акции представители региональных подразделений Росгвардии, Рыбоохраны, ГИМС МЧС России, Природнадзора и ФГБУ Главрыбвод обнаружили и извлекли более 30 незаконно установленных сетей общей длиной свыше 900 метров, очистили от бытового мусора часть береговой линии протоки Горная, впадающей в реку – Иртыш.
Экологическая акция проводится ежегодно на территории всей Югры.
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